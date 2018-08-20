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В ДТП на Новоирпенской дороге погибли четыре человека, еще трое получили травмы, сообщает пресс-служба столичного управления ГосЧС.

Сообщение об аварии поступило 19 августа в 17:47.

В результате ДТП автомобилей Citroen Berlingo и Suzuki Grand Vitara на проезжей части дороги произошла утечка горюче-смазочных материалов.

В автомобиле Suzuki Grand Vitara находилось 5 человек: 2 женщины – погибли, три человека получили травмы механического происхождения (один из которых средней степени тяжести, двое других – тяжелой степени).

В автомобиле Citroen Berlingo находилось два человек, которые от полученных травм погибли.

Спасатели проводили работы по деблокированию погибшей из автомобиля Suzuki Grand Vitara (другие погибшие и травмированные были изъяты до прибытия подразделений Главного управления) и смыванию горюче-смазочных материалов с проезжей части дороги.
ForUm

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