За прошедшие сутки, 19 августа, противник 20 раз открывал огонь по позициям украинских войск, тяжелое вооружение не применялось.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из вооружения БМП.

Вражеские обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Катериновки, Луганского, Пивденного, Железного Зайцево, Новоселовки Второй, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного, Широкино. Также поблизости Катериновки противник применил вооружения БМП.

В течение текущих суток российские оккупационные войска из гранатометов и стрелкового оружия три раза обстреляли позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Широкино и Лебединский.

Потерь среди личного состава Объединенных сил за прошедшие и эти сутки нет.

По данным украинской разведки, двое оккупантов получили ранения.