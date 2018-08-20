В Виннице в воскресенье, 19 августа, из-за пожара из здания учреждении исполнения наказаний эвакуировали около 100 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь облуправления полиции Анна Олейник.
«Патрульная полиция частично ограничила движение на прилегающих улицах для того, чтобы подразделения ГосЧС могли иметь беспрепятственный доступ к месту пожара. Пострадавших нет. Эвакуировано около 100 человек. Ситуация контролируется. Работают все службы оперативного реагирования», - отметила она.
Устанавливаются причины возгорания.
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