Встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России в «нормандском формате» может состояться в Париже.

Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщают Известия.

По его словам, Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсуждали возможность проведения этой встречи.

«Договорились, что ее нужно хорошо подготовить, чтобы был какой-то реальный результат после ее проведения. Экспертам поручено продолжать работу по подготовке встречи. Даже не обозначили временные параметры, но сам вариант встречи обсуждался», - сказал он.

«Речь идет о том, чтобы провести ее в столице Франции, в Париже. Мы не против», - добавил чиновник.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встречи «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и РФ) будут карикатурными без урегулирования ситуации вокруг Станицы Луганской и документального закрепления формулы Штайнмайера.