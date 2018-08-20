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Встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России в «нормандском формате» может состояться в Париже.

Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщают Известия.

По его словам, Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсуждали возможность проведения этой встречи.

«Договорились, что ее нужно хорошо подготовить, чтобы был какой-то реальный результат после ее проведения. Экспертам поручено продолжать работу по подготовке встречи. Даже не обозначили временные параметры, но сам вариант встречи обсуждался», - сказал он.

«Речь идет о том, чтобы провести ее в столице Франции, в Париже. Мы не против», - добавил чиновник.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встречи «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и РФ) будут карикатурными без урегулирования ситуации вокруг Станицы Луганской и документального закрепления формулы Штайнмайера.
ForUm

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