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За период с 1 июня по 16 августа на водоемах Украины вследствие утопления погибло 53 ребенка, сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.  

«Из них до 10 лет – 22 ребенка, с 11 до 13 – 15 детей и с 14 до 17 лет – 16 детей. За этот же период в результате дорожно-транспортных происшествий погиб 51 ребенок», - написал он в Facebook.

Так, вчера на Волыни в реке Стырь во время купания начал тонуть ребенок, 2005 г.р. Ее бросилась спасти 16-летняя девушка, и ценой собственной жизни спасла младшую девочку, но сама утонула.

Для сравнения по данным Минсоцполитики на территории Донецкой и Луганской областей за все время войны погибло 68 детей.

Кроме того, по словам Аброськина, за семь месяцев этого года были осуществлены 156 попыток суицидов, из них – 58 доведены до конца и несовершеннолетние погибли. В течение лета – 6 суицидов.
ForUm

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