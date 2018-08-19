В воскресенье, 19 августа, в Киеве ожидаются кратковременные дожди, днем ​​– гроза, возможны подтопления, местами град и шквалы. Об этом предупредили в Украинском Гидрометцентре, сообщает КГГА.

Кроме того, по прогнозу синоптиков, сегодня в Киеве переменная облачность, ветер переменных направлений, 15-18 м/с, температура днем ​​26-28° тепла.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, в ночь на 19 августа, а ранее – 16 августа центральные улицы Киева были затоплены в результате сильного ливня.