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17 августа. Картина дня 46

В параде ко Дню Независимости Украины будут участвовать 18 иностранных делегаций, сообщил министр обороны Степан Полторак.

По его словам, в репетициях парада приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих.

«На днях мы ожидаем еще прибытия 18 иностранных делегаций из разных стран мира, которые будут участвовать в параде», - сообщил министр в Facebook.

Во время первой репетиции было представлено 250 единиц техники – новой и техники, принятой на вооружение или проходящей государственные испытания, а также представлены перспективные образцы. Во время торжеств бригадам, которые принимали и принимают участие в боевых действиях на востоке Украины, будут предоставлены почетные названия и вручены боевые флаги.

Напомним, в этом году впервые на параде ко Дню Независимости пройдет коробка женщин-военнослужащих.  
ForUm

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