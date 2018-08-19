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17 августа. Картина дня 46

В Луганской области впервые за четыре года разрешили охотиться на пернатую водоплавающую дичь, сообщил заместитель председателя областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

«Впервые с 2014 года на территории Луганской области разрешена охота на пернатую водоплавающую дичь. Командование операции Объединенных сил прислушивалось к аргументам председателя Луганской областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза, Ассоциации охотников и рыболовов Луганщины и согласовало охоту на водоплавающую птицу в Кременском, Старобельском, Троицком, Сватовском и Белокуракинском районах», - написал он в Facebook.

Клименко напомнил, что запрет на все виды охоты в лесничествах региона был введен из-за обилия мин после активных боевых действий.

«Сегодня благодаря стабилизации ситуации в области и проведенным мероприятиям по гуманитарному разминированию ограничения немного ослаблены», - отметил Клименко.
ForUm

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