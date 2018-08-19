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Львов стал первым городом в Украине, вошедшим в ТОП-100 туристических городов Европы, заняв 64 место среди 126 европейских городов. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Темп прироста туристов, путешествующих по европейским городам в 2017 году, составил 7,4%, что почти вдвое больше, чем в 2016 году (4,8%). Такое развитие обусловлено ростом численности путешествий из основных туристических рынков Европы, включая Китай (+ 16,5%), США (+ 15,5%), Японию (+ 7,4%), Германию (+ 5,5%), Великобританию (+ 3,3%), Францию ​​(+ 3,0%), Испанию (+ 2,1%) и только в Италии наблюдался спад на 1,8%, что не помешало ей оставаться и в дальнейшем в десятке основных ресурсных рынков.

Самым популярным городом в 2017 году снова стал Лондон, с темпом прироста количества ночевок туристов в 4,7% по сравнению с 2016 годом. В первую пятерку также вошли Париж (+ 9,3%), Берлин (+ 0,2%), Рим (+ 2,4%) и Мадрид (+ 6,4%).

Львов в этом рейтинге занял 64 место среди 126 европейских городов. Впереди – Антверпен, Вильнюс, Брюгге, Гданьск, Мальме, Загреб, после Львова – Инсбрук, Бильбао, Любляна, Базель, Грац, Люцерн, Познань и др.

По темпам прироста количества ночевок иностранных туристов Львов возглавил рейтинговую таблицу с относительным значением 73,9%.

Стоит обратить внимание и на показатель плотности туристов на одного жителя города. Анализируя данные, представленные 70 городами, Львов стабильно входит в пятерку самых перегруженных мест туристами, а показатель составляет 2,3 при среднеевропейском значении 8,3. Для сравнения, больше всего туристов на одного местного жителя приходится в Опатии (116,7), Венеции (29,6), Пальма-де-Майорка (21,8), Лиссабон (21,1) и др.

Одним из приоритетных рынков Львова является Германия. Ежегодно наблюдается незначительный, но стабильный прирост туристов, в частности, в 2017 году на 2,3%, что составило 0,2% доли общего рынка немецких туристов в Европе.

Американские туристы, проживавшие в отелях в 2017 году, выросли на 47,3%, что значительно выше среднеевропейского показателя 15% (например, Львов уже второй год подряд представлен на международной туристической выставке New York Times Travel Show, принимал ряд туристических блоггеров и туроператоров из этого региона).

Неожиданно высокий прирост туристов наблюдался из Франции и Италии – на 50%, по этим рынках Львов имеет 0,06% доли рынка.

Напомним, в 2017 году итальянская авиакомпания Ernest Airlines зашла в Международный аэропорт «Львов» им. Даниила Галицкого и открыла три новых рейса в Италию, а в 2018 году еще два - в Рим и Милан.

Среднестатистический прирост китайских туристов во Львове - 32,2%, что в относительном показателе является наравне с Лондоном, Веной, Хельсинки и др. Однако, в количественном измерении рыночная доля во Львове составляет 0,06%, а в том же Лондоне – 12,19%.

 
ForUm

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