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Вещество, найденное археологами в египетской гробнице возрастом более 3200 лет, оказалось одним из самых старых в мире сыров, сообщает ВВС.

Несколько лет назад команда археологов, работавшая в гробнице древнеегипетского сановника по имени Птахмес, служившего фараонам XIX династии (правила в Египте с 1320 по 1200 гг до н.э.) и занимавшего пост, говоря современным языком, мэра города Мемфиса.

Археологи обнаружили в одном из глиняных сосудов затвердевшую беловатую массу. Они были уверены, что это была еда, но какая именно, не понимали.

То, что это был 3200-летний сыр, открылось только после исследования. Его результаты опубликованы в «Журнале аналитической химии».

Это значимое открытие, поскольку раньше у ученых не было никаких свидетельств того, что древние египтяне делали сыр.

«Проанализированный материал – это, вероятно, самые древние твердые остатки сыра, найденные в ходе археологических раскопок», - комментирует находку доктор Энрико Греко из Катанийского университета, проводивший химический анализ вместе с египетскими коллегами.

«Мы знаем, что он был сделан преимущественно из овечьего и козьего молока, но мне очень трудно представить, каким он был на вкус», - добавляет итальянский исследователь.

Исследователи утверждают, что нашли в сыре следы бактерии – возбудителя бруцеллеза. Это заболевание передается человеку, помимо прочего, через непастеризованное молоко.

Бруцеллез может поражать почти все органы – от глаз до опорно-двигательного аппарата. Заболевание существует и в нашем тысячелетии. Если подтвердится, что найдены именно бактерии-брусцеллы, это будет свидетельством самого древнего из известных случаев заражения этой болезнью.
ForUm

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