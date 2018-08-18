Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил руководство правительства. Соответствующие кадровые решения озвучил глава государства, передает Белта.

Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития. Первым заместителем премьер-министра назначен Александр Турчин, до настоящего времени руководитель Аппарата Совета Министров. Заместителем премьер-министра назначен Игорь Ляшенко.

«Он находится в командировке, он в курсе дела. Будет курировать вопросы, которыми занимался Владимир Семашко», - сказал Лукашенко.

До настоящего времени Ляшенко возглавлял концерн «Белнефтехим».

Заместителем премьер-министра также назначен Владимир Кухарев. До настоящего времени он работал в должности зампредседателя КГК. «Он будет курировать вопросы строительства, ЖКХ, транспорта. Это основа. А дальше вам определят в правительстве, как вы распределите эти обязанности», - пояснил президент страны. Кроме того, заместителем премьер-министра назначен Игорь Петришенко, который до этого являлся послом Беларуси в России. Он будет отвечать за социальную сферу - здравоохранение, образование, культуру, спорт. Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок. Министром промышленности - Павел Утюпин.

Министром связи и информатизации назначен Константин Шульган. «Человек дисциплинированный, военный, очень хорошо знающий эту сферу, и особенно перспективу развития, связанную с информационными технологиями, созданием большого удельного веса в сфере IT», - охарактеризовал нового министра глава государства. Министерство экономики возглавит Дмитрий Крутой.

Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко.

«Вы прекрасно знаете, что такое гражданское общество в Беларуси. Это не те, кто ходит по площадям и болтает. Это руководители нашей женской организации, молодежной организации, профсоюзов и ветеранской организации... Как мне было доложено, такие консультации были проведены. И те кандидатуры, которые обсуждались из кадрового реестра, по моей информации, были поддержаны и одобрены», - заявил Лукашенко.

