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На обеспечение общественного порядка и безопасности участников «Марша равенства»  в Одессе было задействовано более 800 правоохранителей, в том числе бойцы батальона полиции особого назначения, нацгвардейцы и патрульная полиция. Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

«Охрана публичной безопасности граждан и порядка проводилась по скандинавской системе, которая уже неоднократно показала себя максимально эффективной. Колонну участников мероприятия сопровождали в основном подразделения превентивной коммуникации, так называемая полиции диалога. В случае радикальных действий по отношению к участникам мероприятия резервы нацгвардейцев и спецназовцев готовы были вступить к охране указанных лиц. Благодаря слаженным действиям полиции потребности в этом не возникло: грубых нарушений правопорядка не было», - отметил начальник УПД ГУНП в Одесской области Иван Ищенко.

Ранее полиции сообщила о задержании двух  мужчин, которые совершали хулиганские действия в центре города, ударив прохожего.  

 

 
ForUm

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