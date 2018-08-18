На обеспечение общественного порядка и безопасности участников «Марша равенства» в Одессе было задействовано более 800 правоохранителей, в том числе бойцы батальона полиции особого назначения, нацгвардейцы и патрульная полиция. Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

«Охрана публичной безопасности граждан и порядка проводилась по скандинавской системе, которая уже неоднократно показала себя максимально эффективной. Колонну участников мероприятия сопровождали в основном подразделения превентивной коммуникации, так называемая полиции диалога. В случае радикальных действий по отношению к участникам мероприятия резервы нацгвардейцев и спецназовцев готовы были вступить к охране указанных лиц. Благодаря слаженным действиям полиции потребности в этом не возникло: грубых нарушений правопорядка не было», - отметил начальник УПД ГУНП в Одесской области Иван Ищенко.

Ранее полиции сообщила о задержании двух мужчин, которые совершали хулиганские действия в центре города, ударив прохожего.