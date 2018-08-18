Паводковая волна, сформированная мощным ливнем, который накрыл Рахов вечером в пятницу, 17 августа, подмыла опоры моста через поток «Буркут» на дороге «Рахов - Косовская Поляна - Ясная Поляна». В результате бетонное покрытие моста обрушилось, проезд транспорта здесь невозможен, сообщает пресс-служба главы Закарпатской ОГА.

«Аварийный участок можно объехать по другим улицам, потому заблокированных в результате обрушения моста зданий нет, - сообщил Москаль. - Кроме того, ливневые потоки разрушили мост в один из частных домов на этой же дороге, впрочем, в дом можно добраться через один из соседних мостиков. В течение ночи вода из центральной части Рахова пошла на спад, однако на улицах осталось немало снесенной с гор грязи, поломанных веток и тому подобное».

«Всего было подтоплено около 50 частных домов, в десяти из них вода заходила в жилые комнаты. К счастью, никто из людей не пострадал, разрушений жилья нет», - резюмировал глава ОГА.