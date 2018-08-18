также в разделеОбщество
Повариха боевиков «ДНР» сдалась полиции 3
Радио Свобода: «Признание» Асеева сомнительно 12
Экипаж «Механика Погодина» посетил генконсул РФ 15
Судья, закрывший дело Кернеса, заявил о давлении и попросился в отставку 16
Шарий назвала СМИ, которые переврали слова Медведчука на суде по Стусу 16
Во Львове спасатели на руках вынесли из маршруток 130 человек 119
У Климкина оправдания Вены по поводу Путина на свадьбе вызывают грустную улыбку 46
Фриз: Ситуацию с «Механиком Погодиным» нужно решать силой 80
Пленник «ДНР» Асеев на российском ТВ сознался в шпионаже 132
17 августа. Картина дня 42
СМИ распространяют фейк об «Океане Эльзы» 107
«Кто заказал Катю Гандзюк?»: Во Львове арестовали парня, который ранил полицейского 26
Нападение на Гандзюк: задержаны еще двое подозреваемых 32
Догхантера Святогора отправят под суд 17
В Одесской области устанавливают памятник в виде башни ДАПа 22
Институт рака будет судиться с ЦПК из-за статьи о Губаревой 26
Оксана Марченко – профессионал высшего класса: звезды поделились впечатлениями о шоу 63
Нас 42 миллиона: Госстат назвал численность украинцев 91

США передали Украине два контрбатарейных радара в рамках военно-технической помощи.

Как сообщает пресс-служба Посольства Украины в США, церемония передачи состоялась при участии начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко и посла США в Украине Мари Йованович.

Посольство поблагодарило США за помощь в оснащении Вооруженных сил Украины современными образцами военной техники, которые повышают обороноспособность украинской армии и помогают в борьбе с российским агрессором.

 «Украина стала первой страной, которой Соединенные Штаты дали разрешение обслуживать и ремонтировать такие радары. Это еще раз подчеркивает, что военнослужащие Вооруженных сил Украины способны пользоваться высокотехнологичным оружием», - отметил начальник Генштаба Украины Виктор Муженко

Подвижная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы типа «AN/TPQ» предназначена для автоматического определения местоположения позиций вражеской артиллерии, ракетных установок и минометов. Одновременно может обрабатывать ведение огня из нескольких мест до 10 различных видов оружия и определять позиции после обнаружения первого выстрела.

С 2014 года американская сторона в рамках контракта на международную техническую помощь передала ВСУ более трех десятков таких станций контрбатарейной борьбы различных модификаций.

Всего за этот период ВСУ получили от США техническую и гуманитарную помощь на сумму почти 250 млн долларов. Такая помощь включает, в частности, медицинское оборудование, приборы ночного видения, станции контрбатарейной борьбы, автомобили, радиостанции, GPS-навигаторы, лицензионное программное обеспечение для центров подготовки, лазерные системы имитации боевых действий и тому подобное.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги