США передали Украине два контрбатарейных радара в рамках военно-технической помощи.

Как сообщает пресс-служба Посольства Украины в США, церемония передачи состоялась при участии начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко и посла США в Украине Мари Йованович.

Посольство поблагодарило США за помощь в оснащении Вооруженных сил Украины современными образцами военной техники, которые повышают обороноспособность украинской армии и помогают в борьбе с российским агрессором.

«Украина стала первой страной, которой Соединенные Штаты дали разрешение обслуживать и ремонтировать такие радары. Это еще раз подчеркивает, что военнослужащие Вооруженных сил Украины способны пользоваться высокотехнологичным оружием», - отметил начальник Генштаба Украины Виктор Муженко

Подвижная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы типа «AN/TPQ» предназначена для автоматического определения местоположения позиций вражеской артиллерии, ракетных установок и минометов. Одновременно может обрабатывать ведение огня из нескольких мест до 10 различных видов оружия и определять позиции после обнаружения первого выстрела.

С 2014 года американская сторона в рамках контракта на международную техническую помощь передала ВСУ более трех десятков таких станций контрбатарейной борьбы различных модификаций.

Всего за этот период ВСУ получили от США техническую и гуманитарную помощь на сумму почти 250 млн долларов. Такая помощь включает, в частности, медицинское оборудование, приборы ночного видения, станции контрбатарейной борьбы, автомобили, радиостанции, GPS-навигаторы, лицензионное программное обеспечение для центров подготовки, лазерные системы имитации боевых действий и тому подобное.