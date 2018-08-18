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В субботу, 18 августа, с 6:00 будут перекрывать съезды Шулявского путепровода с целью вынесения инженерных сетей из зоны выполнения работ и дальнейшей реализации строительных работ. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Так, на транспортной развязке на пересечении проспекта Победы и ул. Вадима Гетьмана (Шулявский путепровод) будут перекрываться съезды с ул. Вадима Гетьмана на проспект Победы и съезд с проспекта Победы на ул. Александра Довженко.

Пути объезда организовано по следующей схеме:

ул.Борщаговская - проспект Воздухофлотский - путепровод Воздухофлотский;

ул.Зоологическая - ул. Дегтяревская - ул. Александра Довженко.

Также в связи с этим вносятся изменения в движение общественного транспорта.

Автобусы маршрута №2 будут следовать по следующей схеме: от ул. Булгакова до станции метро «Шулявская» по постоянной схеме, далее: ул. Победы - ул. Шолуденко - ул. Борщаговская - ул. Гарматная - бульвар Вацлава Гавела, далее – по постоянной схеме.

Дополнительно на время выполнения работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Вадима Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах на участках съездов с ул. Вадима Гетьмана на просп. Победы и с просп. Победы на ул. Александра Довженко вносятся изменения в выезды и заезды троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 26, 39, 41, 93Н троллейбусного депо № 2.

 

 
ForUm

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