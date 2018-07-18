Боевики «ДНР» приписывают пленному журналисту Станиславу Асееву (Васину) работу на украинскую разведку и убийство террористов Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви). Об этом сообщил экс-народный депутат Егор Фирсов.

«Недавно, в интернет-изданиях боевиков стали появляться публикации, которые приписывают Асееву. Террористы якобы нашли дневник Стаса и публикуют из него отдельные главы. В этих текстах Стаса пытаются выставить разведчиком, который выполнял различные задания по приказу украинских силовиков. Журналист якобы описывает события, где он представляется как минимум Джеймсом Бондом, который чуть ли не сам взорвал Мотороллу и Гиви», - написал он в Facebook.

По словам Фирсова, цель боевиков – убедить всех, что Асеев не журналист, а шпион.

«На этом они хотят строить обвинение и дальнейший судебный процесс. И именно поэтому, появились публикации «дневника», - отметил он.

Кроме того, по словам нардепа, пленного шантажируют мамой.

«Угрожают посадить и ее, как сообщницу. Все это для того, чтобы он под камеру оклеветал себя и подтвердил все, что описано в «дневнике». Такой вариант возможен, зная Стаса, я уверен, он может пойти на все, чтобы уберечь маму», - допустил нардеп.

По его словам, Асеев с 28 июня он объявил голодовку. По последней информации, его начали кормить насильно.

«Но я бы хотел предостеречь и поубавить пыл сотрудников МГБ и их кремлевских кураторов. Оригинальный и подлинный дневник Асеева находится у меня. Для того чтобы развеять все сомнения прилагаю фотографию», - написал Фирсов.

Напомним, связь с донецким блоггером и автором Радио Донбас.Реалии Станиславом Асеевым, известным под псевдонимом Станислав Васин, исчезла 2 июня 2017 года. Боевики более месяца отказывались указать, где находится Асеев.

16 июля 2017 года представители «ДНР» подтвердили содержание в заложниках журналиста Асеева и позволили ему встретиться с матерью.