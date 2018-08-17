В этом году будет разобран памятник Благодарности солдатам Советской армии, который находится в Скаришевском парке Варшавы.

Об этом сообщает Польское радио.

По словам Мариуша Буркацкого с Управления по озеленению, его передадут Институту национальной памяти Польши. Элементы монумента должны попасть в Музей холодной войны в селе Подборско неподалеку Щецина в Западнопоморском воеводстве.

Памятник Благодарности солдатам Советской армии намеревались сначала передать Музею истории Польши, но оказалось, что там для него нет места. «Потом возникла идея отправить его в мавзолей советских солдат в Варшаве, но потом и от этого предложения отказались», - сообщил Буркацкий.

Варшавское Управление по озеленению, которое отвечает за демонтаж и транспортировку памятника, уже получило на это разрешение от реставратора памятников старины и ищет подрядчика для выполнения соответствующих работ.

Экспозиция Музея в Подборско находится в помещениях советских складов атомного оружия. В период коммунистической Польши этот объект был секретным и находился под особой охраной. О его существовании было известно чуть больше 10 людям. Его построили польские солдаты в 1976-1969 годах, а в 1970 году объект был передан советской стороне. Институт национальной памяти планирует там создать постоянную выставку на площади в 300 гектаров.