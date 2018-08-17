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Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год», принятый парламентом 13 июля 2018. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Закон предусматривает направление бюджетных назначений по спецфонду, установленные Министерству энергетики и угольной промышленности Украины по бюджетной программе «Поддержка внедрения рынка электрической энергии» общим объемом 1,4 млрд гривен на господдержку угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции, путем изменения наименования указанной бюджетной программы на «Государственная поддержка угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции».

Реализация закона уменьшит социальное напряжение среди шахтеров, поскольку средства этой бюджетной программы будут направлены в том числе на погашение задолженности по оплате труда указанной категории лиц.

Законом также расширены источники формирования средств для финансирования указанной государственной программы и включены в них конфискованные средства и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения.
ForUm

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