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Национальный институт рака готовит судебные иски против Центра противодействия коррупции в связи с публикацией материала о восстановлении в должности врача-онколога Анны Губаревой. Об этом заявила директор института Елена Колесник.

«Официально сообщаю следующее: Анна Губарева была уволена с должности врача-онколога отделения онкогематологии и по совместительству старшего научного сотрудника с 8 июня 2018 года в результате неэтичного поведения с больным бойцом АТО. Внимание – и я на этом настаиваю – Губарева Анна ни разу не была восстановлена в должности врача-онкогематолога. Мало того, ее не повышали», - подчеркнула она.  

 

 

В связи с тем, что Губарева во время пребывания на должности старшего научного сотрудника выполняла фрагмент научно-исследовательской работы, по ходатайству ее руководителя и заместителя директора по научной работе, ей сделали трудовой контракт, краткосрочный, - для того чтобы она завершила свою научную деятельность. В настоящее время она окончательно уволена и с этой должности, на которой ее не восстанавливали – это контракт, и он расторгнут досрочно», - добавила Колесник.

Кроме того, после обращения директора Института Губареву вывели из состава Комиссии по вопросам этики.

«Кратко анализируя статью Александры Устиновой относительно клинических исследований – это абсолютный фейк. Ни одного клинического исследования там не приведено. Цифры, которые даются, фейковые. Поэтому, уважаемые члены ЦПК, на этот раз мы готовим судебные иски за честь и достоинство врачей, и честь и достоинство Национального института рака», - подчеркнула Колесник.

Напомним, по данным ЦПК, скандальную врача онкогематологического отделения Института рака Анну Губареву, которая отказалась лечить ветерана АТО из-за того, что «тот убивал братский народ», после громкого увольнения восстановили в должности и даже повысили.

Позже и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что врача Национального института рака Анну Губареву, отказавшую ветерану АТО в льготном лечении, уволили с должности во второй раз

Губарева – родом из Донецка, начинала работать в Макеевском онкодиспансере.

В телефонном разговоре она фактически подтвердила слова бойца.

«Он услышал только эту фразу, - сказала врач. - Государство не беспокоится о них, просто посылает туда и все. Потом они будут виноваты также, как афганцы, потому что зачем туда шли и стреляли неизвестно в кого, в своих, так я сказала».

Врач добавила, что это ее личная позиция.
ForUm

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