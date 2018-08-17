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Бренд BEVZA, который принадлежит супруге министра инфраструктуры Владимира Омеляна Ольге Бевзе, заявляет, что не имеет контрактов по продаже своей продукции в РФ с 2014 года.

Об этом говорится в сообщении бренда в Facebook.

«Бренд BEVZA несколько лет сотрудничает с платформой FARFETCH – одним из крупнейших мировых онлайн-ритейлеров. BEVZA сотрудничают с FARFETCH через грузинский магазин MORE IS LOVE. Где бы ни были размещены вещи, их покупка осуществляется на сайте Farfetch, а отгрузки происходит с Грузии», - пояснили в компании.

В свою очередь, FARFETCH имеет право продавать вещи через партнеров-акселераторов по всему миру (более 400 магазинов), без согласования с брендами.

«Мы обратились в головной офис компании Farfetch с просьбой убрать одежду с данного сайта-партнера, на котором размещена коллекция двухлетней давности, давно снятая с продажи. Бренд BEVZA не имеет ни одного контракта на продаже своей продукции в РФ с 2014 года», - подчеркивается в сообщении.

Ранее журналист Владимир Дубинский заявил о том, что жена-дизайнер министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна продает свои платья в Россию.

До этого Омелян заявил, что Кабинет Министров рассматривает возможность закрытия железнодорожного сообщения с Россией. А 16 августа он сообщил о подписании документа, после которого «в Москву будут ходить только медведи».
ForUm

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