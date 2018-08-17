После остановки железнодорожного сообщения с Россией поезда, которые использовали на этом направлении, направят на запад – в страны Европейского Союза.

Об этом на пресс-конференции 17 августа заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Украинская правда.

«Все эти поезда, используемые для соединения с РФ, могут быть спокойно применены для внутреннего переезда украинских граждан. Или в направлении курортов, или на других направлениях, где они востребованы», - сказал он.

По словам министра, после закрытия сообщения с Россией железная дорога не понесет убытков.

«Эти поезда будут генерировать такую же, или даже большую прибыль на внутренних перевозках и сообщении на запад Украины - в страны ЕС. Поэтому убытков не будет вообще. Эти все поезда не будут стоять в отстойниках, они будут работать и приносить прибыль «Укрзализныци», - сказал Омелян.

По его словам, с 2013 года пассажиропоток в Россию сократился с 4 миллионов человек до 800 тыс.

«Говорят, что там есть определенное количество работников. Но если вы хотите работать - то есть достаточно рабочих мест в Украине. Если вы хотите работать за рубежом - пожалуйста, есть страны ЕС. Там вы получите большие деньги, комфортные условия, в безопасности, защищенности своих прав. Россия этих гарантий не дает. Любой украинец под надуманными предлогами может быть арестован, задержан и даже убит», - сказал Омелян.

Он отметил, что «люди должны интегрироваться в ЕС», а «в Россию ездить ничего».

Вместе с тем Емельян не уточнил, когда будет закрыто железнодорожное сообщение с Россией.

Как сообщалось, Минынфраструктуры подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, включая прекращение пассажирского сообщения.

Омелян заявил, что «в Москву будут ходить только медведи».