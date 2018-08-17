Гражданка Украины – руководитель крымского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» Елена Одновол осуждена к условному наказанию в связи с беременностью и признанием своей вины.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на прокуратуру Автономной Республики Крым.

«Условный срок – на том основании, что она находится в состоянии беременности в настоящее время. Также было заключено соглашение, она признала свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления, а также сотрудничала со следствием по другим моментам по изобличению лиц. Отбывать условное наказание она будет в Украине», - отметили в пресс-службе.

Как сообщили в прокуратуре, в случае если Одновол нарушит условия испытательного срока, в соответствии с ст. 76 УК, она будет отбывать наказание уже не условно.

«Она без разрешения не имеет права выезжать за пределы страны, за пределы города - только с разрешения. Будет установлено место жительства, и фактически любое перемещение контролироваться соответствующими органами», - добавили в ведомстве.

17 августа основательница и руководительница крымского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры победы», которая занималась сбором подписей в поддержку Путина в качестве кандидата на пост президента РФ, была осуждена к лишению свободы с трехлетним испытательным сроком.

Женщину задержали 23 апреля на КПВВ «Чонгар».