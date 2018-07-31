Прокуратура Автономной Республики Крым направила в Апелляционный суд Киева обвинительное заключение в отношении гражданки Украины – руководителя крымского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» Елены Одновол в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины для определения подсудности и дальнейшего рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В начале 2018 указанное лицо участвовало в организации незаконного проведения выборов президента Российской Федерации на территории временно оккупированной территории Украины – полуострове Крым.

В частности, как руководитель крымского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры победы», она организовала и проводила на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь сбор подписей в поддержку выдвижения Путина кандидатом на пост президента РФ на выборах 2018 года.

При этом, согласно федеральному закону «О выборах Президента Российской Федерации», сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, согласно российскому законодательству, является официальной и обязательной процедурой проведения выборов президента РФ.

Таким образом, данная гражданка Украины, участвуя в официальной процедуре подготовки к незаконному проведению на временно оккупированной территории Украины выборов президента РФ, способствовала легализации деятельности оккупационных властей и признанию аннексии Крыма, то есть совершала действия, направленные на изменение границ территории Украины и ее государственного границы.

В ходе досудебного расследования, в частности, выводами экспертизы (портретной), показаниями свидетелей и другими добытыми доказательствами, подтверждена противоправность ее деятельности.

Как сообщал ForUm, 23 апреля на КПВВ «Чонгар» правоохранители задержали гражданку Украины, которая собирала подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на пост президента России на выборах 2018 на аннексированном полуострове.

24 апреля ей было объявлено о подозрении.

По данным СМИ, задержанную крымчанку зовут Елена Одновол, она 1981 года рождения.

Женщина содержится под стражей.