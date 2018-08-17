Большинство жителей трех украинских городов с населением более миллиона человек считают себя патриотами и гордятся тем, что они украинцы. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного во Львове, Одессе и Харькове накануне Дня Независимости совместно Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко, сообщает Радио Свобода.

Отвечая на вопрос о том, считают ли они себя патриотом Украины, 86% опрошенных львовян, 64% одесситов и 62% харьковчан ответили утвердительно.

Гордятся тем, что являются гражданами Украины, согласно опросу, 85% жителей Львова, 68% респондентов из Одессы и 65% из Харькова. Совсем не гордятся тем, что они украинцы, 2% опрошенных львовян, 10% опрошенных в Одессе и 8% - в Харькове.

Согласно опросу, больше гражданином Украины, чем жителем своего города чувствуют себя львовяне (59% и 26% соответственно), в то же время харьковчане и одесситы больше воспринимают себя как жители своего города, чем граждане Украины (45% и 39% соответственно – в Харькове и 43% и 38% - в Одессе).

Относительно смысла, который вкладывают в празднование Дня Независимости, о том, что это независимость от любого государства ответили 39% респондентов во Львове, 40% опрошенных в Одессе и 31% в Харькове.

Как дань традиции смысл празднования Дня Независимости видят 17% львовян, 32% одесситов и 39% опрошенных жителей Харькова.

Согласны с тем, что нет необходимости искать глубокий смысл в праздновании Дня Независимости, 38% опрошенных львовян, 48% одесситов и 59% харьковчан. Вместе с тем не согласны с этим утверждением 57% респондентов из Львова, 44% из Одессы и 28% - из Харькова.

Опрос проводился с 8 по 13 августа 2018 методом личного интервью, погрешность выборки составляет +/- 4,5%. Всего опросили по 600 респондентов в Одессе и Львове и 800 в Харькове в возрасте от 18 лет.

24 августа Украина будет отмечать 27-ю годовщину Независимости.