Новым главой Киевского следственного изолятора, более известного как Лукьяновское СИЗО, стал руководитель Бориспольской исправительной колонии №119 Руслан Ромашков.

Об этом заявил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Украины Дениса Чернышова Юрий Маслак в эфире 112 Украина.

«Сейчас происходит представление нового руководителя. Это будет Руслан Ромашков. По сей день он занимал должность начальника 119-й колонии», - заявил Маслак.

Остальной состав обновленного руководства изолятора объявят на следующей неделе.

«Что касается старого руководства Лукьяновского СИЗО, сегодня заявление на увольнение написал начальник СИЗО. Также будет изменен весь руководящий состав: заместитель начальника по режимной работе, первый заместитель начальника, заместитель начальника по оперативной работе, заместитель начальника по воспитательной работе. Все эти должности будут занимать другие люди. Думаю, это вопрос следующей недели», - сообщил Маслак.

Связь увольнений с бунтом «торнадовцев» пока что не комментируют.

«Военная прокуратура проводит расследование, все зафиксировано, и мы провели свое служебное расследование. И все факты, о которых заявлял Анатолий Матиос, были найдены. Мы никого не будем покрывать: увольнение или заявление на увольнение не освобождает любое лицо от ответственности. Если лицо было виновным или допустило какое-то нарушение, оно будет нести ответственность», - подчеркнул представитель Минюста.

Напомним, нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что Минюст принял решение об увольнении всего руководящего состава Лукьяновского СИЗО в связи с бунтом заключенных экс-бойцов спецроты «Торнадо».