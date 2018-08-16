Судебные дебаты по делу о госизмене Виктора Януковича продолжатся в сентябре. Об этом по итогам сегодняшнего заседания объявил судья Владислав Девятко, передает 112 Украина.

В следующих заседаниях ожидаются выступления адвокатов, поскольку прокуроры сегодня свое слово уже сказали, попросив для обвиняемого 15 лет лишения свободы.

«Таким образом по делу объявляется перерыв до 13 и 14 сентября на 10:00. Вместе с этим, учитывая, что в судебных дебатах со стороны защиты будут выступать 6 защитников, резервные даты –17 и 18 сентября», - сказал судья.

Ранее сегодня перед началом заседания и в перерыве произошли стычки между платными адвокатами Януковича и полицией. Правоохранители отказывались допускать защиту в зал заседания, что вызвало у адвокатов возмущение и протесты.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.