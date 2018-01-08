В понедельник, 8 января, в Херсоне суд избрал экс-министру здравоохранения Крыма Петру Михальчевскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц без права на залог. Об этом сообщает 112 Украина.

Михальчевский на судебном заседании был со своей женой.

Он не признает себя виновным и настаивает на том, что никаких действий по причинению вреда Украине он не совершал и в референдуме в Крыму участия не принимал.

Прибыл на судебное заседание «экс-министр» не под конвоем, а на собственном авто.

Прокурор просил для Михальчевского избрания более жестокого пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.

Сторона защиты настаивала на том, что Михальчевский скрываться не будет, поэтому необходимости выбирать именно такую меру пресечения нет.

Как сообщал ForUm, в пятницу, 5 января, СБУ обнаружила в Киеве бывшего министра здравоохранения «Республики Крым» Петра Михальчевского и провела обыск в месте его проживания. Ему инкриминируется госизмена.

Михальчевский был «министром здравоохранения Крыма» с марта по июнь 2014 года.

Впоследствии оккупационная власть обвинила его в участии в коррупционных схемах, после чего он написал заявление об отставке по собственному желанию.