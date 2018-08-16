15 августа в Хошимине (Вьетнам) загорелся самый высокий небоскреб. Человеческих жертв удалось избежать. Кто гарантирует безопасность в киевских многоэтажках, рассказал эксперт, передает Обозреватель.

Пожар во вьетнамской высотке случился на 64 этаже. Спринклерные системы локализовали огонь, поэтому спасатели быстро справились с возгоранием.

«В Киеве ситуация с пожарной безопасностью остается сложной. Большинство украинских высоток построено по старым ГОСТам и часто в них не предусмотрены пути эвакуации. Нет безопасных балконов, спасательных лестниц», - говорит эксперт Геннадий Луценко.

Жилые комплексы нового поколения ответственные застройщики возводят по другим принципам.

Геннадий Луценко отметил: «В Киеве можно назвать эталонным только один комплекс - ЖК Signature. Здесь пожарная безопасность выведена на первый план. В Signature предусмотрены эвакуационные лестницы, системы автономного пожаротушения на каждом этаже, незадымляемые балконы. Владельцы апартаментов в Signature гарантировано будут спасены в случае чрезвычайной ситуации».

Кроме того, в жилом комплексе Signature есть специальный пожарный лифт с выделенной линией электропитания.

По данным официального сайта ГосЧС Украины, с начала года на пожарах погибло 1054 человека, пострадало 883 украинца.