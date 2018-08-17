На должности в центральном аппарате Государственного бюро расследований назначены 42 победителя конкурса.

Как сообщает пресс-служба ГБР, среди них – главные и ведущие специалисты управлений и отделов Бюро: правового обеспечения, международного сотрудничества и внешних коммуникаций, режимно-секретной работы и защиты информации, внутреннего аудита, кадровой работы и государственной службы и тому подобное.

16 августа они приняли присягу государственного служащего.

«Я не обещаю, что будет легко. И думаю, каждый из вас пришел сюда, чтобы построить новый правоохранительный орган, которым вы будете гордиться, которым будут гордиться ваши семьи, ваша страна. В подследственности ГБР - высшие должностные лица, судьи, работники правоохранительных органов, те, кто совершил военные преступления. Это люди, которые имеют возможность избегать наказания, но ГБР должно сломать эти стереотипы. Наша миссия - привлечение виновных к ответственности, несмотря на их должности, связи и ресурсы», - заявил директор бюро Роман Труба.

Всего определено 180 победителей конкурса на должности в центральном аппарате Госбюро расследований: 54 государственных служащих и 126 следователей.

Относительно победителей на должности следователей уже начались специальные проверки органами государственной власти.

«Это обязательная процедура, которую перед назначением должны пройти все кандидаты на должности следователей. Проверять будет СБУ, Национальная полиция, Министерство обороны, Министерство юстиции, НАПК и другие органы. Как только проверка закончится и если она будет положительная, следователей назначат на должности», - разъяснил директор Бюро.

Также продолжаются конкурсы на 455 должностей в семь территориальных управлений ГБР.

Как известно, 12 ноября 2015 года Верховная Рада приняла закон о создании Государственного бюро расследований.

16 ноября 2017 года директором ГБР избран Роман Труба.

Он пообещал, что бюро начнет первые расследования в сентябре 2018 года.