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Силовики задокументировали получение неправомерной выгоды начальником Главного управления Государственной службы Украины по вопросам труда в Донецкой области, который требовал от директора одного из предприятий 1 млн гривен в несколько этапов. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

«16 августа 2018 во время получения части неправомерной выгоды в сумме 500 тыс. гривен указанное лицо задержано «на горячем», изъяты вещественные доказательства», - написал он в Facebook.
ForUm

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