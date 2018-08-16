В Молдове заявили в военной провокации россиян в Приднестровье, где Москва провела военные учения с форсированием Днестра.

Комментируя этот инцидент, министр обороны страны Еуджен Стурза заявил, что после случившегося Россия окончательно потеряла статус миротворца.

«Кто-то думает, что использование угроз может сделать тебя другом. Как можно, залезая на забор и угрожая соседу, надеяться, что он станет вашим другом? Парадоксально, но это пытается сделать наш сосед Россия, проводя военные учения с форсированием Днестра», - написал он в Facebook.

«Такого рода учения в Зоне безопасности с бронированными грузовиками без номерных знаков – это провокационные действия, которые подрывают основы обоснования российской стороны как миротворческой миссии. Им крайне сложно объяснить, что учения зеленых человечков по переходу Днестра на бронетехнике не являются миротворческой миссией, и то, что они делают, не обеспечивает мира в регионе. Может, ОБСЕ поможет нам объяснить разницу?» - добавил министр.

Миссия ОБСЕ в Молдове также выразила обеспокоенность в связи с проведением Оперативной группой российских войск военных учений, в частности форсирования реки Днестр в Зоне безопасности. Миссия направила своих сотрудников в зону безопасности, но им не позволили провести полный мониторинг учений.

Согласно подписанному в 1992 году в Москве Соглашению о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта на Днестре, в Зоне безопасности (более 200 км вдоль реки) разместили посты миротворческих сил России, Молдовы и Приднестровья.

Позже была основана и Объединенная контрольная комиссия, в состав которой вошли представители Приднестровья, Молдовы, России, Украины и ОБСЕ, Объединенное военное командование, Объединенный штаб, Совместные миротворческие силы и аппарат военных наблюдателей. Проведение военных учений в зоне безопасности требует разрешения ОКК, чего в данном случае не было сделано, отмечают в ОБСЕ.