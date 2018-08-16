Сегодня в 9:00 и.о. ректора НМУ им. А. Богомольца прибыл в ректорат, однако не смог попасть на свое рабочее место, так как вход в корпус все еще был заблокирован.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в ректорат была вызвана полиция, которая обратилась с просьбой к лицам, блокировавшим вход, допустить полицейских в помещения университета. Однако протестующие отказались выполнить законные требования сотрудников полиции, после чего полиция оттеснила лиц от входа в здание. И.о ректора НМУ Юрий Кучин в сопровождении сотрудников полиции зашел в ректорат.

«Большинство сотрудников ректората НМУ не были на своих рабочих местах в рабочее время. Отсутствие работников будет должным образом зафиксировано для дальнейшего принятия мер», - подчеркнули в Минздраве.

Впоследствии появился проректор НМУ Ярослав Цехмистер, который отказался знакомиться с приказом о назначении нового и.о. ректора. Но после переговоров стороны договорились о продолжении работы университета в штатном режиме под руководством нового и.о. ректора. Приказ о его назначении зарегистрирован в канцелярии НМУ. В то же время, НМУ им. А.А. Богомольца должен выдать внутренний приказ, который завершит процедуру назначения и.о. ректора в должность.

Как сообщал ForUm, в среду, 15 августа, утром назначенный Министерством здравоохранения Украины на должность и.о. ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Юрий Кучин не смог попасть на свое рабочее место.

Вход в здание университета заблокирован неизвестными молодыми людьми под руководством аспиранта НМУ Василия Гилюка – они не пускали никого на территорию учреждения.