Сегодня, 16 августа, с 22:00 до 24:00 в связи с проведением тренировок парадных расчетов будет закрыто движение транспорта по улице Крещатик. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Движение автобусов маршрута № 114 организовано:

от ул. Милославской до стадиона «Динамо» им. В. Лобановского;

от железнодорожного вокзала «Центральный» - ул. Симона Петлюры - б-р Т. Шевченко (разворот на пересечении с ул. Пушкинской) - б-р Т. Шевченко - ул. Владимирская - Владимирский проезд - ул. Большая Житомирская - ул. Владимирская - б-р Т. Шевченко - ул. Симона Петлюры - железнодорожный вокзал «Центральный».

Движение автобусов маршрута № 24 организовано:

от железнодорожного вокзала «Центральный» до станции метро «Площадь Льва Толстого»;

от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади.