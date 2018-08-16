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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Луганской области под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили судью одного из районных судов Луганской области на получении неправомерной выгоды. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

Как установило следствие, служитель Фемиды получил неправомерную выгоду в размере 10 200 грн за непривлечение гражданина к административной ответственности. Действия судьи предварительно квалифицируются по ч.3 ст.368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение») Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия по документированию противоправной деятельности указанного судьи.

Досудебное расследование указанного факта детективы Национального бюро начали в августе 2018 года.

 
ForUm

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