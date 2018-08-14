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Опубликован первый трейлер фильма Сергея Лозницы «Донбасс» о людях, живущих в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины. Видео опубликовано на странице в Facebook компании ATOMS & VOID, которая занималась созданием ленты.

Поясняя замысел своей ленты, режиссер подчеркнул: «Донбасс — это не регион, а понятие, и это стало возможно потому, что криминальные отношения там — основа жизни, и у многих людей, живущих там, нет почвы под ногами».
ForUm

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