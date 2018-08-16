В Киеве бывший народный депутат от партии «Свобода» Игорь Мирошниченко попал в аварию на проспекте Победы. Об этом сообщает 112 Украина.
По предварительной информации, обошлось без серьезных травм.
Инцидент произошел напротив Центрального ЗАГСа.
Столкнулись два автомобиля – «Хонда» и BMW Мирошниченко.
Водитель «Хонды» утверждает, что двигался по третьей полосе со скоростью 90 км/ч и говорит, что впереди его подрезал другой автомобиль, который проехал мимо и его автомобиль задело, он врезался в BMW, за рулем которого ехал бывший нардеп.
«Мы ехали по скоростной части. Была красная машина без поворотника налево, наехал на меня, я нажал на тормоза и вывернул руль вправо, меня занесло», - заявил водитель «Хонды» Азир Рамазанов.
Сам Мирошниченко утверждает, что он ехал со скоростью 50 км/ч.
«Я услышал сзади звук, похожий на звук байка, который разгоняется со светофора. Оказалось, что это не байк, а автомобиль, который на безумной скорости летит мне в зад. Он меня ударил, после чего я немного прокатился, остановился, сообщил в страховую компанию и полицию», - заявил экс-нардеп Мирошниченко.
Отметим, что максимальная разрешенная скорость движения на проспекте Победы составляет 50 километров в час.
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