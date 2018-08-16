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Некоторые российские судовладельцы приостанавливают транспортировки грузов в Украину после задержания в херсонском порту танкера под флагом РФ в рамках введенных Киевом санкций.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Отраслевые источники говорят, что ряд российских судовладельцев, даже если они не находятся под санкциями, теперь приостанавливает перевозки в Украину из-за страха потерять свой груз», - говорится в сообщении.

Как сообщил один из источников в судоходной отрасли России: «Конечно, мы не поедем в Украину, мы приостановили перевозки на данный момент. Если понадобится, мы будем искать другие направления (для грузоперевозок, - ред.)».

Отмечается, что в период летней речной навигации российские суда обычно перевозят нефтепродукты из Туркменистана, частично российскими внутренними водными путями, направляясь затем через Азовское и Черное море в украинские порты Одесса, Херсон и Николаев. Российские суда также перевозят подсолнечное масло, экспортируемое из Украины.

Напомним, 10 августа в Херсоне задержали российское судно«Механик Погодин», которое принадлежит компании, находящейся в санкционном списке СНБО Украины.

Танкер выполнял перевозки дизельного топлива из Туркмении в Украину по договору фрахта в интересах канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering Inc.

 

 

 
ForUm

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