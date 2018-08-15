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Водителю Audi, который на пешеходном переходе сбил семью с двумя детьми и скрылся с места происшествия, объявлено о подозрении, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

ДТП произошло сегодня около 7:00 на ул. Милославской в ​​Киеве.

На пешеходном переходе водитель автомобиля Audi на большой скорости совершил наезд на супружескую пару с двумя детьми. В результате мужчина получил тяжелое телесное повреждение в виде открытого перелома ноги. Его жена с детьми, по предварительным данным, не пострадали, но находятся в шоковом состоянии.

Водитель автомобиля Audi с места происшествия скрылся. 

Правоохранители оперативно обнаружили авто брошенным на трамвайных путях на улице Закревского, а вскоре задержали водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По согласованию Киевской местной прокуратуры №3 ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, причинившее потерпевшему тяжкое телесное повреждение).

Готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
ForUm

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