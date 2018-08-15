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Командующий операцией Объединенных сил будет требовать закрытия пункта пропуска «Майорское» в случая продолжения обстрелов со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Дорожный коридор «Горловка-Бахмут» остается одним из главных гуманитарных путей в Донецкой области, которым, спасаясь от сложной социально-экономической ситуации на временно оккупированных территориях Украины, пользуются ежемесячно более 250 тысяч человек.

«Но, пренебрегая в первую очередь безопасностью гражданского населения, только за последние три месяца, с начала проведения операции Объединенных сил, в рамках этого дорожного коридора осуществлены три провокационных обстрела российско-оккупационными войсками», - говорится в сообщении.

Последний из них состоялся 9 августа 2018, когда около 06:30 боевики из стрелкового оружия и противотанковых ракет обстреляли, на так называемом «нуле», контрольный пост «Майорское», обеспечивающий функционирование дорожного коридора. В зоне поражения, кроме пограничного наряда, оказались гражданские граждане, пересекающие линию соприкосновения в обоих направлениях. В результате обстрелов повреждена инфраструктура самого КПВВ, частично разрушены защитные сооружения.

«Если провокационные действия с угрозой жизни и здоровью гражданского населения и персонала КПВВ будут продолжаться и в дальнейшем, то, с целью обеспечения безопасности граждан, командующий ООС будет вынужден обратиться к Трехсторонней контактной группе по закрытию КПВВ в связи с несоблюдением российско-оккупационными войсками договоренностей о прекращении огня», - подчеркнули в штабе.
ForUm

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