Сегодня утром, 15 августа, назначенный Министерством здравоохранения Украины на должность и.о. ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Юрий Кучин не смог попасть на свое рабочее место.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, вход в здание университета заблокирован неизвестными молодыми людьми под руководством аспиранта НМУ Василия Гилюка – они не пускают никого на территорию учреждения. По словам и.о. ректора, неизвестные находятся также внутри заведения.

В то же время охранники университета, по указанию неизвестных лиц, в отделе канцелярии учреждения применили физическую силу и нанесли телесные повреждения сотруднице Департамента управления персоналом и кадровой политики Минздрава Украины, которая прибыла в НМУ для ознакомления администрации университета с приказом о назначении и.о. ректора НМУ.

На место событий вызвали полицию, по поводу совершенного потерпевшая обратилась в райотдел с соответствующим заявлением.

«Таким образом происходит саботаж работы одного из крупнейших медицинских вузов страны. Учитывая то, что пока нет возможности контролировать то, что происходит в стенах университета, обращаем внимание, что судьба всех документов, которые там находятся, неизвестно»,- подчеркнули в Минздраве.

Минздрав отмечает недопустимость таких действий, поскольку блокирование работы официально назначенного и.о.ректора может помешать своевременному завершению вступительной кампании в Национальный медицинский университет и негативно отразиться на начале нового учебного года.

Напомним, администрация НМУ уже не впервые блокирует работу университета и саботирует выполнение приказов Минздрава.

Напомним, 30 марта комиссия Минздрава признала работу ректора НМУ в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала расторгнуть контракт с Екатериной Амосовой. 16 апреля Екатерина Амосова была уволена с должности.