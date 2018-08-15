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Новосибирский областной суд РФ отменил решение районного суда о признании картины «Шестая часть суши» («Великая прекрасная Россия») художника Алексея Куделина, известного как Вася Ложкин, экстремистской. Об этом сообщил председатель Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

«СПЧ помог художнику Васе Ложкину отменить в Новосибирском областном суде решение районного суда о признании его картины «Великая прекрасная Россия» экстремистским материалом. В процессе участвует член СПЧ Ирина Киркора. Дело возвращено в суд первой инстанции», — написал он в Twitter.

Картина Ложкина представляет собой карикатуру на русских националистов. Художник изобразил карту России и граничащих с ней стран, на которой вместо подписей государств использованы оскорбительные выражения, Российская Федерация при этом обозначена как «Великая прекрасная Россия».
ForUm

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