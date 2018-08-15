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Один из крупнейших банков Крыма – Генбанк – прекратил обслуживание ранее выпущенных финансовым учреждением банковских карт платежных систем Visa и MasterCard, сосредоточился на выпуске карт платежной системы «Мир». Об этом сообщает Интерфакс.

Кредитная организация отказалась от выпуска карт Visa и MasterCard 23 января. До 14 августа проводилась замена эмитированных карт этих систем на карты платежной системы «Мир».

Карты Visa и MasterCard, выпущенные другими банками России, продолжают обслуживаться в банкоматах Генбанка.

Генбанк находится под санкциями США.  Он был единственным в Крыму банком, осуществлявшим выпуск карт систем Visa и MasterCard. Таким образом, на полуострове не осталось банков, эмитирующих карты данных платежных систем.
ForUm

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