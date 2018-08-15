Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в презентации и лично протестировал систему велопроката «Bike sharing», которая начала работать в столице. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-служба городского головы.

«Велосипед в городе – это мобильность, удобство и экологичность. Думаю, что многие охотно пересядут на велосипеды, чтобы без пробок передвигаться по городу. А главное – это полезно для здоровья. Также с помощью этого сервиса туристы смогут быстро осмотреть наш красивый город», - подчеркнул мэр Киева.

Компания Nextbike, с которой власть внедряет пилотный проект велопроката, была основана в 2004 году в Лейпциге. Она оперирует системами общественного проката велосипедов больше чем в 150 городах в 25 странах мира.

Каждый велосипед оснащен GPS, поэтому известно, где он находится, кто пользовался им в последний раз и где его оставил. Чтобы взять велосипед в аренду, нужно загрузить на телефон мобильное приложение Nextbike и зарегистрироваться в нем. И если хотите проехаться – подносите мобильный к QR-коду на велосипеде на пункте проката, выбираете абонемент и нажимаете на «Начать прокат».

Стоить такой прокат 30 грн за полчаса. Месячный абонемент – 199 гривен. А можно будет приобрести и абонемент на сезон – за 599 гривен.

«Рад, что нас, велосипедистов, становится все больше на столичных улицах. И сегодня задача столичной власти сделать так, чтобы велосипедистам было комфортно и безопасно передвигаться по городу. И поэтому мы работаем над развитием велоинфраструктуры столицы», - заявил Кличко.

Система велопроката столицы сначала будет рассчитана на 33 велостанции. Их размещают в наиболее удобных местах – возле станций метро «Лукьяновская», на Оболонском проспекте возле ст. м. «Почайна», «Золотые ворота», «Арсенальная», «Оболонь», «Минская», «Героев Днепра», «Левобережная», «Харьковская», «Позняки», «Осокорки», «Тараса Шевченко», «Контрактовая площадь» на Верхнем Валу возле Киевского велотрека, на Софиевской площади, Майдане Незалежности, Михайловской площади, Контрактовой, Почтовой, ул. Крещатик (возле КГГА) и ул. Архитектора Городецкого, в парке им. Т. Шевченко, на Радужном массиве, Русановской набережной и других.

Сегодня в прокатном велопарке столицы – 100 велосипедов, а к концу следующего года его обещают увеличить до 2000.

Параллельно с запуском пилотного проекта городская власть проведет инвестиционный конкурс, на котором определят оператора или операторов, которые будут внедрять в Киеве систему bike sharing на 300 велостанций. Проект – инвестиционный и город денег не тратит.

Также во время презентации системы общественного велопроката презентовали и концепцию развития велоинфраструктуры Киева до 2020 года. Она, в частности, предусматривает обустройство 64 улиц столицы таким образом, чтобы велосипедистам было комфортно ними передвигаться. Также в городе создадут три магистральных веломаршрута, установят велопарковки у коммунальных учреждений города.