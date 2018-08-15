Малиновский районный суд Одессы вынес приговор трем подозреваемым в организации военного переворота с целью свержения государственной власти, которые пытались похитить нардепа от БПП Алексея Гончаренко.

Об этом говорится в постановлении суда от 10 августа, обнародованном в Едином реестре судебных решений, передает Украинская правда.

Суд признал трех фигурантов дела Александра Луценко, Игоря Янковского и Виктора Жуковского виновными.

«Суд определил окончательное наказание Лицо_1 – 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, Лицо_2 – 5 лет и 1 месяц лишения свободы, Лицо_3 – 5 лет и 2 месяца лишения свободы», - говорится в приговоре.

Поскольку подозреваемые были задержаны в период действия «закона Савченко», срок отбывания наказания им пересчитали. В частности, к отбыванию учли срок, который задержанные провели в заключении до конца 2017 года.

В общем суд засчитал каждому по 4 года, 10 месяцев и 17 дней отбывания. Таким образом задержанным осталось отбыть наказание от 3 до 8 месяцев.

До вступления приговора в законную силу суд отпустил задержанных под личное обязательство.

Решение вступит в силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы, то есть после 30 дней со дня вынесения приговора.

Мужчины должны прибывать по каждому требованию в суд, сообщать суду об изменении своего места жительства и места работы, сдать на хранение в госорганы свои паспорта для выезда за границу.

В решении суда отмечают, что обвиняемые свою вину признали полностью. Также суд учел смягчающие обстоятельства: чистосердечное раскаяние, то, что они имеют статус участников боевых действий, воинов-интернационалистов.

«Лицо_1 и Лицо_2 получили контузии, болеют тяжелыми заболеваниями, награждены государственными наградами», - говорится в постановлении суда.

Также суд учел, что «Лицо_1 согласилось на обмен пленных военных формирований и гражданских заложников» ОРДЛО.

Действия трех фигурантов дела суд квалифицировал по ч.1 ст. 109, (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений), ч.1 ст. 14; ч.2 ст. 28; ч.2, ч.3, ч.4 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 262 (приготовление к похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

Злоумышленники хотели взять под контроль Одесский, Ильичевский, Южненский, Белгород-Днестровский и другие порты Одесского региона.

Так, Лицо_1 (вероятно, Луценко, гражданин России, - ред.), планировал на территории Одесской области создать так называемую «Одесскую народную республику» или «Новороссию».

По их замыслу, он и его соратники должны были осуществить силовой захват административных зданий, государственных учреждений, воинских частей, отделений полиции, пограничных частей, а также территориальных управлений СБУ в Болградском и Белгород-Днестровском районах Одесской области, где должны были отобрать оружие и боеприпасы.

Как следует из протокола судебного заседания, все свои планы они почти всегда обсуждали в кафе «Бублик».

Реализация первого этапа преступных планов должна была начаться после 9 мая 2015 года – захват государственной власти в Одесской области необходимо было осуществить в трехдневный срок.

Далее на подмогу Луценко, Жуковскому и Янковскому должны были прибыть силы «ДНР» и «ЛНР».

Во время следственных действий у фигурантов дела служащие СБУ изъяли многочисленные патроны к пистолетам, пулеметам, автоматам и другое оружие.

Как сообщалось, 23 февраля 2017 стало известно об исчезновении заместителя главы парламентской фракции «Блока Петра Порошенко» народного депутата Алексея Гончаренко.

Нардеп назвал свое похищение спецоперацией.

В организации похищения объявили о подозрении депутату Лиманского районного совета Одесской области отцу погибшего 2 мая 2014 в Одессе лидера Антимайдана Геннадия Кушнарева – Александру Кушнареву.

В декабре 2017 Кушнарев попал в список на обмен пленными с боевиками Донбасса.

24 февраля 2017 было официально объявлено о подозрении трем мужчинам, задержанным по подозрению в организации похищения Гончаренко и намерении нанести ему тяжелое увечье.