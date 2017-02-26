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Подозреваемому в организации похищения нардепа Гончаренко и разжигании национальной вражды депутату Лиманского райсовета Александру Кушнареву избрали меру пресечения, в виде содержания под стражей, в течение двух месяцев без права выхода под залог.

Такое решение принял Приморский суд Одессы, передает местное издание «Думская».

В ходе судебного заседания сторона защиты неоднократно заявляла о невиновности Кушнарева, мол, никакого похищения не планировалось. В то же время прокурор отметил, что следствие располагает достаточными доказательствами вины подозреваемого.  

Любопытно, что при этом адвокат Кушнарева уточнял мотивы подзащитного: «Это (похищение, — Ред.) единственная тяжкая статья в соответствии с Уголовным Кодексом, однако и она не обоснована тем видео, которое по неизвестным нам причинам уже оказалось в СМИ. Все выражения в адрес указанного народного депутата не были связаны с его депутатской или общественной деятельностью. Отношение депутата Кушнарева обосновано тем, что этот субъект глумился над телом его погибшего сына. Никакой политической мотивации нет», — сказал юрист.

 

 
ForUm

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