Подозреваемому в организации похищения нардепа Гончаренко и разжигании национальной вражды депутату Лиманского райсовета Александру Кушнареву избрали меру пресечения, в виде содержания под стражей, в течение двух месяцев без права выхода под залог.

Такое решение принял Приморский суд Одессы, передает местное издание «Думская».

В ходе судебного заседания сторона защиты неоднократно заявляла о невиновности Кушнарева, мол, никакого похищения не планировалось. В то же время прокурор отметил, что следствие располагает достаточными доказательствами вины подозреваемого.

Любопытно, что при этом адвокат Кушнарева уточнял мотивы подзащитного: «Это (похищение, — Ред.) единственная тяжкая статья в соответствии с Уголовным Кодексом, однако и она не обоснована тем видео, которое по неизвестным нам причинам уже оказалось в СМИ. Все выражения в адрес указанного народного депутата не были связаны с его депутатской или общественной деятельностью. Отношение депутата Кушнарева обосновано тем, что этот субъект глумился над телом его погибшего сына. Никакой политической мотивации нет», — сказал юрист.