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Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что его похищение было инсценировано спецслужбами. Об этом он сообщил в эфире телеканала 112 Украина.

«Я стал участником спецоперации украинских силовых структур по обезвреживанию очередной террористической группировки, которая планировала ряд преступлений в Одессе и в Одесской области», - сказал Гончаренко.

По словам депутата, он знал о спецоперации СБУ.

«Эта операция длилась несколько недель. Эту группировку вели, документировали их разговоры, получая соответствующие санкции суда. Там была тщательная и кропотливая работа СБУ. Я на каком-то этапе был уведомлен о том, что одним из объектов атаки для этой группировки был выбран именно я», - рассказал он.

По словам Гончаренко, для его похищения злоумышленники выбрали 23 февраля - «сакральный для них день».

«Вчера я был в ВР, после того уехал в Одессу, приехал утром, дальше было инсценировано мое похищение. Заказчики и организаторы, думая, что я похищен, поехали на соответствующее место, куда меня должны были доставить для совершения расправы», - отметил он.

Напомним, сегодня стало известно о похищении нардепа Алексея Гончаренко в Одессе.

Позже прокурор Одесской области Олег Жученко заявил, что Гончаренко находится в безопасности. Также он назвал заказчика похищения нардепа.
ForUm

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