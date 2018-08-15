Учитывая общественный резонанс и с целью предоставления общественности достоверной информации о расследовании уголовного производства в отношении вымогательства и получения главой Виноградовской РГА неправомерной выгоды Департамент защиты экономики Нацполиции с разрешения ГПУ обнародует фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных (розыскных) действий. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Указанные следственные действия осуществлялись на основании постановления следственного судьи в рамках расследования уголовного производства, которое 5 июля 2018 было начато Главным следственным управлением Нацполиции.

Правоохранители задокументировали преступную деятельность председателя Виноградовской районной государственной администрации. Данное лицо наладило коррупционную «схему» заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ и услуг за бюджетные средства и дальнейшее беспрепятственное их перечисление.

Во время проведения комплекса негласных следственных (розыскных) действий правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения главой РГА неправомерной выгоды.

Так, был зафиксирован факт вымогательства 25 тыс. гривен неправомерной выгоды и получения 23 июля от частного предпринимателя ее части в сумме 12 500 гривен за заключение договора на поставку планшетов для инклюзивного образования и перечисления бюджетных средств согласно выполненных условий договора (сумма по договору 87 тысяч гривен). Указанные средства председатель РГА получил в собственном автомобиле, где по его требованию положили в подлокотник.

Зафиксирован факт вымогательства неправомерной выгоды в сумме 28 тыс. гривен и получения 26 июля части средств в сумме 14 тыс. гривен за заключение договоров на поставку стройматериалов в учреждения образования Виноградовского района и перерасчет бюджетных средств (сумма по договорам составляет 139 тыс. гривен). Для получения части неправомерной выгоды последний позвонил своему водителю и приказал открыть автомобиль, сообщив, что за несколько минут подойдет человек, который передаст «документы».

2 августа зафиксирован факт вымогательства главой РГА неправомерной выгоды в сумме 16 тыс. гривен и получения части средств в сумме 8 тыс. гривен за заключение договора на поставку красок в учреждения образования Виноградовского района и перечисления бюджетных средств (сумма по договору составляет 80 тыс. гривен).

Передача средств происходила в собственном автомобиле председателя РГА. По его указанию средства были положены на заднее сиденье автомобиля. После этого глава РГА был задержан возле собственного транспортного средства, в котором был обнаружен и изъят предмет преступления, неправомерная выгода в сумме 8 тысяч гривен. Также, во время обысков фигурант лично выдал купюру номиналом 500 гривен и с подлокотника автомобиля были изъяты еще 2500 тысячи гривен, которые согласно протоколу вручения средств, последний получил накануне в качестве очередной неправомерной выгоды.

Задержанному было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

«На следующий день после задержания, руководство Закарпатской ОГА звонит первому заместителю РГА и дает указания относительно дальнейших действий, в том числе и увольнению начальника управления образования, молодежи и спорта. По указанию руководства ОГА данное лицо было уволено с должности в связи с якобы установлением несоответствия госслужащего занимаемой должности в течение испытательного срока», - говорится в сообщении.

«В настоящее время со стороны руководства Закарпатской ОГА осуществляется психологическое давление на должностное лицо Виноградовской РГА, а именно руководителя управления образования, молодежи и спорта, которая не согласилась с принципами работы лиц, возглавляющих данную организацию, не согласилась работать по установленным «правилам» и обратилась в полицию с заявлением о существовании коррупционных «схем», путем распространения в СМИ недостоверной информации в отношении заявителя и действий работников управления защиты экономики в Закарпатской области», - заявили в полиции.

Кроме того, для руководства ОГА уже стало привычкой распространять ложную информацию о деятельности управления защиты экономики в Закарпатской области, которая время от времени появляется в региональных СМИ. В связи с разоблачением коррупционных «схем» в Виноградовской РГА и задержанием ее главы, такие заявления звучат почти каждый день.

Такими действиями руководство Закарпатской ОГА пытается помешать объективному расследованию по данному делу, подчеркнули в полиции.

«Обращаем внимание на то, что ответственным за предотвращение коррупции в структуре ОГА является ее глава, но вместо того, чтобы противодействовать коррупционным «схемам», которые существуют в структурных подразделениях, и способствовать правоохранителям в их разоблачении и привлечении виновных к ответственности, должностные лица наоборот стараются их скрыть, оправдывая противоправные действия своих подчиненных», - отмечается в сообщении.

Руководство Департамента защиты экономики Нацполиции еще раз подчеркивает, что любые попытки чиновников повлиять на ход досудебного расследования не помешают правоохранителям привлечь причастных к преступлению лиц к ответственности.

Поэтому с целью предоставления общественности достоверной информации о расследовании уголовного производства в отношении вымогательства и получения головой Виноградовской РГА неправомерной выгоды в порядке статьи 222 УПК Украины обнародовал фрагменты рассекреченных материалов.

Напомним, в начале августа полиция сообщила, что оперативники задокументировали преступную деятельность председателя Виноградовской районной государственной администрации, который организовал «схему» взяточничества.

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что расценивает события в Виноградове с «разоблачением» председателя райгосадминистрации Михаила Русанюка на взятке как грубую, безграмотную и дешевую провокацию сотрудников управления защиты экономики.