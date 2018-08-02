Оперативники Нацполиции задокументировали преступную деятельность председателя Виноградовской районной государственной администрации, который организовал «схему» взяточничества.

По данным пресс-службы полиции, чиновник за заключение договоров на выполнение работ, услуг за бюджетные средства без соответствующего согласования требовал и получал от представителей бизнеса неправомерную выгоду.

В данном случае за заключение договора на поставку планшетов для инклюзивного образования (для больных детей) и пересчет бюджетных средств согласно выполненным условиям договора председатель РГА требовал 25 тысяч гривен взятки. Средства последний получал в несколько этапов.

Сегодня фигуранта задержали во время получения очередного «транша». В автомобиле председателя РГА правоохранители изъяли средства, полученные им в качестве взятки – 8 тысяч гривен.

Кроме того, во время проведения следственно-оперативных мероприятий были установлены другие факты получения им неправомерной выгоды за перечисление бюджетных средств за выполненные по договору работы.

Правоохранители устанавливают лиц из числа чиновников РГА, которые также могут быть задействованы в коррупционных схемах.

Председатель РГАзадержан.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открыто по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.