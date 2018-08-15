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Во вторник, 14 августа, в 17:50 в Сыховский участок полиции поступила информация о том, что в Чернобыльской больнице (Западноукраинском специализированном детском медицинском центре), на ул. Днистерской, 27 умер 4-летний ребенок, которого доставили из Сколевской больницы после укуса змеи. Об этом сообщает Zaxid.net.

«От врача поступило сообщение о том, что 14 августа в 11:55 в помещении больницы умерла девочка 2014 рождения, жительница Львова. 12 августа около 1:00 ребенка доставили из Сколевской ЦГБ с диагнозом: укус змеи правой нижней конечности», - сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Львовщины.
ForUm

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