Министерство социальной политики утвердило перечень детских товаров общей стоимостью до 5000 грн, которые будут входить в «пакет малыша».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в списке 25 необходимых вещей для новорожденных:

- подгузники одноразовые для новорожденных, от 2 до 5 кг, не менее 94 штук в упаковке;

- салфетки влажные одноразовые для детей от 0 лет, гипоаллергенные, PH-нейтральные, без запаха, не менее 56 штук в упаковке;

- пеленка ситцевая; размер 80x95 см; пеленка фланелевая размер 90x110 см; пеленка хлопковая; размер 70x70 см (допускается изменение размеров +/- 10%); пеленка многоразовая влагостойкая размер 60х80 см.

- 2 хлопковые шапки (на 0-3 и 3-6 месяцев); боди с коротким рукавом (50-56 см и 56-58 см); хлопковое боди с длинным рукавом (50-56 см и 56-58 см); хлопковые ползунки (50-56 см и 56-58); человечки с длинным рукавом и штанишками (50-56 см и 56-58) и носки (0-3 месяца);

- термометр для воды;

- термометр для тела электронный, с резиновым наконечником;

- ножницы маникюрные детские с тупыми наконечниками (безопасные), изготовленные из нержавеющей медицинской стали;

- прокладки для лактации, не менее 60 штук в упаковке;

- одеяло теплое/демисезонное, наполнитель - стопроцентный хлопок, внешняя ткань - также стопроцентный хлопок; размер 90x120 см;

- плед-одеяло, 100% трикотаж, хлопок; размер 6 x80 см;

- матрас, состав по международным нормам; размер 42x70. Размер матраса (периметр) должен совпадать с размером (периметра) дна коробки;

- полотенце махровое для купания уголком; размер 100x100 см, произведенный из натурального материала;

- игрушка-погремушка развивающая, изготовленная из пластика с сертификатом, который позволяет использование детских игрушек, без мелких деталей;

- крем с содержанием ланолина 100%; жидкое мыло-шампунь детский с дозатором, универсальное, от 0 лет, без парабенов, гипоаллергенное, без запаха, 500 мл.

Комплект должен быть упакован в коробку-колыбель из прочного картона, размером 43×70×27 см.

Напомним, Кабмин решил обеспечивать новорожденных детей необходимыми товарами с 1 сентября. Кроме этого, с 1 января 2019 года в Кабмине планируют компенсировать семьям расходы на услуги няни по уходу за детьми до 3-х лет.